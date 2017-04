Ile Maurice: Atmo Shanto - «Le rapport d'AML est inacceptable»

Atma Shanto a aussi souligné que des millions de roupies provenant de fonds publics ont été utilisées pour ce rapport et, de ce fait, «il faut de la transparence». Au négociateur d'ajouter : «Pravind Jugnauth pé dir bizin nétway péi. Nou nou dir prézidan AML nétway so kompani.»

Il persiste et signe. Atma Shanto, le négociateur de l'Airport Workers' Union, dit rejeter le rapport de la direction d'Airports of Mauritius Ltd (AML), rendu public le 3 avril. C'était lors d'une conférence de presse, ce lundi 10 avril, en présence des membres de l'AML Employees Union et de la Fédération des travailleurs unis. Selon le négociateur, ce rapport est injuste envers les employés au bas de l'échelle.

