Ile Maurice: UoM - Des étudiants remontés contre un chargé de cours

Les autres chargés de cours connaissent notre niveau», soutiennent ces étudiants, qui affirment ne pas comprendre leurs résultats. «Nous avons eu des C et certains parmi nous ont même eu des D. Ce, alors que ceux qui assistent rarement aux classes ont obtenu des B. C'est inadmissible.»

Ils prévoient de ne pas se rendre à la cérémonie de remise de diplôme, mardi 11 avril à l'université de Maurice. Ces étudiants qui ont suivi le cours de Practical Training III (Coaching) au sein de l'institution contestent les absences répétées de leur professeur qui, disent-ils, leur aurait donné de fausses notes. «Il n'est jamais présent en cours. Il est venu en classe que trois à quatre fois durant le semestre. On a pris part à un seul contrôle et aucun examen pratique n'a été conduit», expliquent ces derniers.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.