Sénégal: Recul démocratique - Le ministre-conseiller Mor Ngom réplique à Y'en a marre

Le ministre-conseiller Mor Ngom qui présidait le meeting de rentrée politique d'Assane Dia, ce samedi 08 Avril, au quartier Léona Sud de Bambey, déclare être en porte-à-faux avec les déclarations du mouvement Y'en a marre selon lesquelles il y aurait au Sénégal un recul démocratique, économique et de la liberté de la presse entre autres.

Pour le maire de Ndangalma, le Président Macky Sall est un homme d'action et non un homme de discours. La preuve, selon lui, est révélée par le taux de croissance du pays qui était a moins de 2% et qui a atteint aujourd'hui 6,5 %. Dans la même foulée, il a argumenté contre les allégations de Fadel Barro et cie sur l'état de la démocratie au Sénégal.

Faire triompher la coalition Bennoo Bokk Yaakaar aux élections législatives de juillet 2017. C'est en tout cas l'objectif que veut atteindre le chef-comptable au Port de Dakar Assane Dia qui animait son meeting de rentrée politique dans la commune de Bambey.

« Ma seule ambition, c'est d'accompagner le ministre-conseiller auprès du président de la République Mor Ngom et le président de la République à avoir une majorité parlementaire et aux élections présidentielles de 2019.

Nous allons descendre sur le terrain politique pour parler aux populations de Bambey en vue de massifier et de fédérer nos forces pour une victoire éclatante aux prochaines joutes électorales », a-t-il déclaré.

Pour sa part, le ministre conseiller a profité de l'occasion pour apporter une réplique à la manifestation du mouvement y'en a marre de vendredi dernier, a la Place de l'Obélisque.

C'est ainsi que Mor Ngom, par ailleurs maire de Ndangalma, s'st dit en porte-à-faux avec les griefs des Y'en a marristes selon lesquels il n y a pas de démocratie dans le pays, pas plus de liberté de presse et de développement économique.

Le maire de Ndangalma a déclaré ainsi : « Nous tenons à préciser que quand nous sommes arrivés dans ce pays, la croissance était à moins de 2% mais elle a de 6,5 pour cent aujourd'hui ».

Et il poursuit : « Comment peut-on organiser une telle manifestation a la Place de la Nation et dire qu'il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Le Président Macky Sall est un homme d'action. La preuve, il a effectué une tournée économique dans le Nord pour désenclaver la zone avec la réalisation d'infrastructures routières et agricoles.

Ce qu'il est en train de faire dans la vallée en matière de réalisations de pistes et d'infrastructures agricoles, aucun président de la République n'a eu la chance de le faire. Il est en train de mettre ce pays sur les rampes de l'émergence mais aussi de mettre fin a l'impunité.

Il est absurde de dire qu'on est en train de dilapider les ressources naturelles alors qu il n'y a pas encore aucun litre de pétrole sorti de terre. Ceux qui pensent que l'impunité peut continuer se trompent lamentablement. Sur les trois axes du Programme Sénégal Emergent, il y a un axe relatif à la bonne gouvernance ».

Le ministre-conseiller a également lancé des piques à la libérale Aida Mbodji, la présidente du groupe parlementaire du Pds. Selon lui, « sur les 12 collectivités locales, Aida Mbodji n'en contrôle qu'une seule.

Ce qui vient de se passer aujourd'hui montre qu'elle ne contrôle plus la commune de Bambey . Cela veut dire que le cheval a broute l'épi. Donc, par conséquent, le département est devenu marron ».

Mor Ngom a demandé ainsi à Aida Mbodji d'organiser un meeting dans son propre fief de Bambey au lieu d'aller à Mbacké.

A noter par ailleurs que le Président du Mouvement pour la démocratie et la République Pape Diouf, ancien ministre de l'Hydraulique, était présent a la rencontre et a plaidé l'unité au sein de la coalition pour la victoire de Bennoo Bokk Yaakaar aux élections législatives de 2017 et présidentielles de 2019.