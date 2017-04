Par contre, les trois autres accusés, sont mouillés pour complicité. Ils font l'objet de poursuites pour avoir aidé Nivo Ratiarison et consorts dans les détournements et les abus qu'on leur reproche.

Le Bianco a dans la foulé touché à une autre corde sensible en attaquant l'ex-directeur de cabinet pour détournement de six groupes électrogènes remis par une entreprise pour équiper la TVM ainsi que la Radio Nationale Malagasy (RNM), suite à un échange de services.

Leurs ressources et avantages dont ils avaient joui lorsqu'ils étaient fonctionnaires de la MCRI seraient loin d'être à la hauteur des richesses qu'ils ont engrangées en 2015 et 2016.

Cinq chefs d'inculpations sont portés à l'encontre de l'ancien directeur de cabinet et ancien responsable commercial de l'ORTM Nivo Ratiarison, principal accusé, ainsi que de Simonette Claudine Raharimalala, responsable commercial et marketing.

Placés en détention préventive depuis près de six mois à la maison centrale d'Antanimora, Nivo Ratiarison, ancien directeur du cabinet du Ministère de la Communication et des Relations avec les Institutions (MCRI), ainsi que sa coaccusée Simonette Claudine Raharimalala, alors responsable commercial et marketing vont, de ce fait compa raître devant les juges ainsi que les assesseurs.

Des hauts fonctionnaires au banc des accusés. Des détournements de fonds et de biens mêlés d'abus d'autorité aux préjudices de l'Office la Radio et Télévision publiques de Madagascar (ORTM) seront jugés après-demain devant la Cour Criminelle Ordinaire (CCO). L'audience se tiendra à la N°4 du palais du tribunal à Anosy.

Près de 400 millions d'ariary ont été détournés à l'ORTM entre 2015 et 2016. Les anciens directeur de cabinet et directeur général, comparaîtront après demain devant la cour criminelle.

