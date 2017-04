Congo-Brazzaville: Le club italien Atalanta implantera un centre de préformation à Brazzaville sous peu

Le directeur de cabinet du ministre des Sports et de l'éducation physique, Urbain Akambo, s'est dit satisfait de voir les accords scellés par Léon Alfred Opimbat en Italie porter leurs fruits aujourd'hui. « Nous sommes satisfaits de constater que les accords signés par le ministre avec la partie italienne prennent corps et se consolident.

Certains d'entre eux sont venus des départements de la Cuvette et de la Bouenza. « Les jeunes que nous avons vus jouer ont du potentiel. Nous les avons évalués sur plusieurs critères notamment les qualités techniques individuelles, la vitesse de prise de décision et d'exécution...

Le coordonnateur technique des centres de formation, Fabrizio Eraldo Cesana, le coordonnateur technique de l'Académie de football de l'Atalanta, Stefano Bonaccorso et son adjoint Luca Silvano en compagnie des cadres du ministère des Sports et de l'éducation physique, ont organisé un tournoi de présélection dans la ville capitale. 180 jeunes repartis en 10 équipes ont fait parler leur talent.

Les accords signés en Italie, il y a plus d'un mois, entre le ministre des Sports Léon Alfred Opimbat et le président du club Atalanta, Luca Percasi, sur la formation des jeunes footballeurs ne sont pas restés lettres mortes. Le séjour de la délégation italienne à Brazzaville pour une présélection des jeunes en témoigne.

