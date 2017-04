Afrique: Tourisme - La RDC au plus mal dans le top africain des pays les plus attractifs

Le pays figure parmi les trois dernières destinations africaines du classement 2017 de la compétitivité touristique publié par le Forum économique mondial.

Pour autant, l'ensemble de la région a enregistré une augmentation de 8 % du nombre d'arrivées de touristes en 2016 sans pouvoir impacter réellement sur la position du pays à l'échelle de la région.

L'enjeu autour de sa meilleure intégration dans un marché en pleine ascension constituera certainement le menu d'un grand atelier qui se tiendra prochainement à Bruxelles sur le développement du tourisme en RDC et au Congo Brazzaville.

Pour nombre d'analystes, cette rencontre pourra aider à dégager des pistes de solution durables pour un tourisme plus compétitif en RDC et à l'échelle de la sous-région.

Par rapport à l'étude réalisée par le Forum économique mondial, il faut retenir un constat surprenant sur la situation touristique en Afrique centrale.

Aucun pays de la sous-région ne figure dans le top dix des 34 destinations africaines sélectionnées en fonction de certains critères dont la sécurité, la santé, l'hygiène, l'ouverture sur l'étranger, la valorisation des ressources naturelles, l'environnement durable, les ressources culturelles et le marketing touristique.

En Afrique, le premier pays touristique est l'Afrique du Sud (53ème place mondiale). Le top dix africain est constitué de la nation arc-en-ciel, de l'Île Maurice, du Maroc, de l'Égypte, du Kenya, de la Namibie, du Cap Vert, du Botswana, de la Tunisie et de la Tanzanie. En dehors du Maghreb, les pays du bloc anglophone attirent le plus de touristes dans l'ensemble de la région.

Attractivité de la région

Pour l'Organisation mondiale du Tourisme, l'Afrique reste une région attractive dans le monde. Elle est arrivée à augmenter de 8 % l'arrivée des touristes au cours de l'année 2016.

« Aucune prévision ne prévoyait une telle performance, surtout qu'en 2015 le continent avait connu une baisse de 2,5 % des arrivées de touristiques par rapport à 2014 », note l'agence mondiale.

Cela prouve à suffisance la situation très favorable du secteur touristique malgré un contexte économique très difficile pour la région du fait de la crise mondiale.

En effet, l'Afrique minière paie un lourd tribut de la chute des cours mondiaux des matières premières. Les croissances économiques sont en berne après des décennies de hausse vigoureuse.

En plus, la région a enregistré des crises politico-militaires majeures qui auraient dû conduire normalement à l'effet contraire.

« Le tourisme africain a réussi à se montrer résilient ». L'étude note particulièrement le bon comportement d'un pays comme le Maroc qui connait une ascension fulgurante marquée par un retour au sein de la grande famille africaine.

Pistes pour changer la donne en RDC

Classée à la 32ème position à l'échelle africaine, la RDC occupe les dernières places du classement 2017 du Forum économique mondial, devant le Burundi et le Tchad qui clôturent la sélection africaine. Au niveau mondial, le pays vient à la 133ème place.

Mais comment mieux faire profiter la RDC et la sous-région dans ce marché émergent ? C'est le thème qui réunira prochainement des experts et acteurs touristiques à Bruxelles. Les officiels congolais sont informés par la voie formelle de la tenue dans la capitale belge de l'atelier sur le développement du tourisme en RDC et au Congo-Brazzaville.

L'on annonce la signature des contrats de différents projets de développement sur le plan du logement et autres en marge de cet atelier. Certaines sources proches de l'événement assurent que des mesures claires devront être arrêtées pour la conservation et protection des léopards noirs et du rhinocéros du Haut-Katanga.

D'ailleurs une forte délégation de cette province minière est attendue pour présenter les projets de développement en cours de réalisation dans cette partie du pays. Dans l'ensemble, la RDC va pouvoir réfléchir sur l'avenir de son secteur touristique.