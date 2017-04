Congo-Brazzaville: Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en France

Ligue 1, 32e journée

Sans Fodé Doré, resté sur le banc, Angers bouscule Monaco, mais s'incline finalement 0-1. Yhoan Andzouana n'était pas dans le groupe monégasque.

Dijon s'incline face à Bastia sans Arnold Bouka Moutou et Dylan Bahamboula (laissés à disposition de la réserve qui s'est inclinée à Sainte-Geneviève-des-Bois). Dans les rangs corses, Prince Oniangué est entré à la 73e, alors que la décision était faite.

Nancy corrige Rennes 3-0 avec un doublé de Faitout Maouassa. Le jeune latéral gauche, aligné au poste d'excentré, a bousculé la défense bretonne, offrant les 1er et 2e buts à Dia et Dalé (grand pont aérien puis caviar à la 11e et corner à la 51e). Aurait pu marquer aux 38e et 61e, mais n'a pas cadré. Très remuant, il a subi un mauvais traitement avec une grosse faute non sifflée à la 35e. Sorti sur blessure à la 81e. Souffrant d'une entorse, son indisponibilité n'est pas encore déterminée. Il est d'ores et déjà suspendu face à Nice la semaine prochaine.

Blessé, Tobias Badila était absent, tandis que Yann Mabella n'était pas retenu.

Sans Allan Dzabana ni Bradley Mazikou, non retenus, Lyon est humilié sur son terrain par Lorient (1-4).

Caen chute à domicile face à Montpellier (0-2). Ni Exaucé Ngassaki et Durel Avounou, côté normand, ni Bryan Passi et Morgan Poaty, côté héraultais n'étaient sur la feuille de match.

Brice Samba junior est resté sur le banc lors du match nul de Marseille à Toulouse (0-0).

Jules Iloki était en tribune lors du match nul de Nantes à Saint-Etienne (1-1).

À six journées de la fin, Monaco reste en tête avec 20 points d'avance sur Lyon, le 4e. Marseille est 6e avec 48 points, soit 6 de plus que Nantes, 8e, et 9 longueurs d'avance sur Angers, 12e. Avec 36 points, Montpellier est 14e, devant Caen, 16e, Nancy, 17e, Lorient, 18e, Dijon, 19e et Bastia, 20e.