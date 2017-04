Sénégal: Mission d'échanges sur les conflits et la migration - Le pacte Germano-Sénégalais pour circonscrire le péril

La problématique de l'insécurité grandissante sur fond de terrorisme et la récurrence plus que jamais actuelle de l'émigration clandestine sont deux plaies béantes et dont la gangrène a fini d'éclabousser les plus lointaines des collectivités territoriales de la planète. L'Allemagne, tout comme le reste de l'Union européenne, vit la hantise au quotidien. La fondation Konrad Adenauer joue sa partition dans la prévention. Elle vient de conduire une mission d'études et d'échanges à Berlin et Munich, auprès des plus hautes institutions fédérales, pour dégager des pistes de solutions. Les recommandations rassurent et les acteurs engagés à une mise en œuvre correcte au bénéfice de la paix dans le monde.

A l'initiative du bureau de Dakar de la fondation Konrad Adenauer, une mission composée d'experts sénégalais multi-acteurs a séjourné en Allemagne durant sept jours pour échanger avec les autorités de la République fédérale sur les questions migratoires et la gestion des conflits et autres crises. Ces deux problématiques constituent, en effet, une source d'instabilité et de métamorphose de la situation géopolitique mondiale. Thomas Volk, le représentant résident de la fondation à Dakar, qui retrace le contexte de cette mission, a indiqué que «la fondation Konrad Adenauer est implantée au Sénégal depuis 41 ans (1976) et travaille avec des partenaires locaux en Casamance, comme le CASADES, en matière de décentralisation, la promotion des institutions décentralisées, le renforcement des actions de la société civile, entre autres. Les allemands sont dans de bonnes dispositions à accompagner le Sénégal vers le développement».

Au-delà des 3 millions d'Euros destinés à la formation au Sénégal et annoncés par Charles Hubert, député au parlement fédéral et membre de la Commission pour la coopération économique et le développement, 10 milliards d'Euros seront aussi accordés par le G20 à cinq Etats africains dont le Sénégal, dans le cadre d'un plan Marshall avec l'Afrique. Dr Franz-Josef Jung, adjoint au président du groupe parlementaire et ancien ministre fédéral de la CDU/CSU au Bundestag en a fait l'annonce. «Le ministre fédéral pour le Développement Müller a proposé un plan Marshall avec l'Afrique autour de 10 milliards d'euros pour accompagner son développement».

DIPLOMATES ET PARTENAIRES DE BERLIN S'ORGANISENT

Momar Guèye, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Sénégal en Allemagne rassure des bonnes dispositions de la Germanie à accompagner le Sénégal. «C'est donc un plan Marshall avec l'Afrique, cela veut dire que les deux parties vont travailler à stimuler les investissements. Nous sommes en train de travailler avec des partenaires et nos collègues africains pour voir comment répondre à ces proposition de plan Marshall», relève le diplomate sénégalais à Berlin.

Cette visite d'échange en Allemagne est sans doute pleine de significations parce que d'abord étant un pays très peu impliqué dans la colonisation de l'Afrique. Il s'y ajoute sa neutralité dans la gestion de beaucoup de crises, mais aussi étant un pays d'accueil de migrants africains.

«IL FAUT UNE BONNE PLANIFICATION ET DES INSTITUTIONS FORTES COMME EN ALLEMAGNE»

Et, compte tenu de son statut de première puissance européenne, un soutien à la réalisation des investissements au Sénégal et en Afrique va contribuer à réguler le jeu. C'est du moins l'avis de Cheikhou Oumar Sy, député à l'Assemblée nationale, membre de la délégation. «Oui, nécessairement et aujourd'hui l'Allemagne est dans de bonnes dispositions à nous accompagner. Déjà, ils ont mis sur la table 10 milliards d'euros en plus des 3 millions d'euros pour la formation professionnelle au Sénégal. Nous devons construire le chemin de fer pour la sous-région, développer l'utilisation du pétrole et du gaz, entre autres. Mais, il faut une bonne planification et des institutions fortes comme nous l'avons vu en Allemagne et avoir une vision pour le Sénégal et l'Afrique».

Le reste de la délégation sénégalaise en tire un bilan satisfaisant. Bassa Diawara et Mme Fatoumata Guèye, respectivement secrétaire exécutif du CASADES (société civile) et présidente de l'Association des juristes sénégalaises (AJS) membre du Haut-conseil des collectivités territoriales (HCCT) trouvent «très instructive cette mission aux allures de passerelles entre Berlin et Dakar pour cerner les contraintes liées à l'émigration mais aussi aux questions de sécurité».

Il importe de relever que la coordination assurée par Thomas Volk, le représentant résident de la fondation Konrad Adenauer à Dakar et la chargée de programmes Mme Fatoumata Sy Guèye ont donné un quitus de succès à l'organisation.

A Berlin comme à la deuxième étape de cette mission dans la Bavière, Munich et Nuremberg ont également retenu l'attention de tous. La discipline, le travail comme dogme devant l'éternel, les édifices généalogiques, le plan de masse des rues et des habitations et le tout dans un décor de rêve fondent le baromètre d'une puissance en tête de pont de l'espace de l'Union européenne. Cela n'est pas sans forcer des interrogations du genre à quand la physionomie du Sénégal à l'image de l'Allemagne ? Les plus pessimistes refusent même de donner suite à la question, mais ceux encore optimistes répondent que seul le travail et la discipline garantissent la réussite, rien de plus.