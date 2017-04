La problématique de l'insécurité grandissante sur fond de terrorisme et la récurrence plus… Plus »

Cette 17ème journée prend fin ce lundi 10 avril avec deux rencontres au stade Demba Diop. D'abord US Gorée-Diambars à 16h 30. Puis AS Douanes-Guédiawaye FC à 18h 30).

Ce sont pourtant les Ziguinchorois qui avaient ouvert le score à la 50ème, grâce à un but de leur buteur-maison, Aliou Diatta. Mais cinq minutes plus tard, Ousmane Diouf va égaliser pour les Stadistes. Le deuxième but des Mbourois va intervenir à la 76ème minute grâce à Mouhamed Guèye.

