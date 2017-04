Sénégal: Allemagne/ Menace térroriste et flux migratoire toujours actuels - La peur de l'autre et la montée du populisme

La République fédérale d'Allemagne reste certes ouverte à une émigration de qualité, mais garde bien ses arrières face à la montée du terrorisme. Le populisme s'érige en bouclier citoyen pour contrer les velléités de déstabilisation. Berlin et ses Landers (Etats fédéraux) n'hésitent pas du tout à le faire savoir. La mission des sénégalais, partie en Deutchland pour échanger sur les questions migratoires et les conflits, a posé le débat sous l'angle d'une coopération dans l'optique de créer une synergie dans la gestion des différentes problématiques. Un plan d'accompagnement de l'Afrique est défini et avec l'Afrique. Le plan Marshall, vivement que ça marche, ont recommandé les participants.

Une mission Sénégalaise d'études et d'échanges a séjourné en Allemagne du 26 au 31 mars dernier, sous la direction de la fondation Konrad Adenauer via son bureau de Dakar au Sénégal. Les échanges ont essentiellement porté sur la migration et les conflits, deux problématiques qui hantent le sommeil des européens par ces temps qui courent. En Allemagne, comme partout en Europe, la hantise des attentats terroristes est comme un couperet brandi à chaque instant. Mme Kristina Eichhorst, la coordinatrice pour la défense contre le terrorisme et la gestion des conflits à la fondation Konrad Adenauer de Berlin, a fait savoir que «le terrorisme est une préoccupation majeure ici en Allemagne avec une menace permanente. L'attaque contre le marché de Noël en décembre 2016 en est une corroboration manifeste. Et il faut une synergie des efforts pour circonscrire la menace».

Et Mme Kristina Eichhorst de poursuivre qu'avec «le terrorisme sans frontière, né avec le début de la guerre en Syrie, 5000 citoyens allemands au moins sont devenus des djihadistes en Syrie». Et si ce sont les fils du pays (Allemagne) qui se radicalisent ailleurs, comme en Syrie, pour revenir commettre des attentats, nul doute que les stratégies de prévention vont être difficiles à élaborer pour cerner le péril.

Cette crainte a fait naitre un sentiment de méfiance et vraiment la peur de l'autre. Les fouilles corporelles sont devenues systématiques dans les aéroports, les agences fédérales, les ministères et au niveau des parlements, jusque dans les Bundestag. Le contexte d'insécurité l'exige, à n'en pas douter. Et, raison de plus pour les allemands de renforcer le contrôle d'identité. Cette donne complique assurément le séjour aux migrants clandestins. Même si la chancelière Angela Merkel avait fait allégeance aux migrants, que ce soit ceux en provenance de l'Afrique ou de l'Europe de l'Est, mais elle a vite revu son option face à la montée du populisme et des ultras nationaux manifestement contre l'introduction des étrangers sur le sol germanique.

Alpha Baldé, député et président de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale du Sénégal, reconnait à l'Allemagne son droit de renforcer son dispositif de sécurité face à la menace terroriste. «Nous sommes prêts à travailler avec eux pour créer les conditions de fixation de jeunes dans leurs foyers de départ, mais par des investissements sûrs et valorisants», a déclaré le parlementaire sénégalais.

ORGANISATION DU RETOUR DES MIGRANTS ET OFFRES D'EMPLOIS PROFESSIONNELS

S'agissant spécifiquement de la question de la migration Dr Luiz Ramalho, conseiller principal à la migration pour le développement, Société allemande pour la coopération internationale (GIZ) indique que «ce projet intervient dans 25 pays dans le monde. Au Sénégal, le programme en cours s'appelle «Réussir au Sénégal». On s'occupe aussi du retour volontaire avec un soutien d'au moins 300 Euros par personne; et tout cela en rapport avec l'organisation internationale de la migration».

Au niveau de l'Agence fédérale pour l'emploi (Bundesagentur) à Munich, le chef de service spécialisé du centre de coordination pour la migration a fait un exposé, avec projection sur diapositive, pour montrer leurs stratégies de prise en charge des demandeurs directs d'emploi ou via la toile (Internet) du site de l'agence. «Au moins 200 emplois qualifiantes sont fournis par nos services en appui à la formation», a déclaré Dr Rudolf Bünte.

AU MOINS 5000 SENEGALAIS IRREGULIERE EN Allemagne

L'ambassadeur du Sénégal en Allemagne, Momar Guèye a déclaré qu'«au moins 5000 sénégalais sont dans une situation d'irrégularité en Allemagne et la plus grosse difficulté réside dans leur identification car redoutant les risques de rapatriement, ils refusent de décliner leur identité», a-t-il relevé au cours d'un diner offert à la délégation sénégalaise.

Dans le domaine de la communication, une visite guidée à la radio Deutch welle, en compagnie de la rédactrice en chef, Audrey Parmenter, a permis de comprendre que ce medium développe en 30 langues des programmes d'information et de sensibilisation mais en direction des pays privés de libertés. Et bien entendu, le drame de l'émigration clandestine y est fréquemment relayé. D'où la perception négative de certains du traitement accordé aux événements qui ont lieu en Afrique. Critique relativisée par la rédactrice en chef tout de même car les informations du genre n'échappent à aucune presse, se défend-elle.