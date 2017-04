Sénégal: A quelques encablures des legislatives du 30 juillet - "Bokk Gis Gis" remobilise ses troupes

Les législatives qui se profilent à l'horizon suscitent beaucoup de convoitises et de discordes, tant au sein de l'opposition que du pouvoir. En conférence de presse organisée avant-hier, samedi 08 avril, à la permanence du parti Convergence Démocratique et Libérale/Bokk Gis Gis de Pape Diop, le porte-parole dudit parti, Moussa Diakhaté, et la responsable de Bokk Gis Gis dans la commune de Fatick, Mme Yaye Mane Halbis sont revenus tour à tour sur les enjeux des législatives, la détention de Khalifa Sall et Cie mais aussi sur la « cohabitation » à l'Assemblée nationale.

En effet, le porte-parole de Bokk Gis Gis Moussa Diakhaté, revenant sur l'objet de cette rencontre à la permanence de la Convergence libérale et démocratique/Bokk Gis Gis, a laissé entendre que « Nous sommes réunis ici pour apprécier la situation nationale et jeter les bases des perspectives pour les législatives mais aussi faire la revue de troupes pour nous préparer à ces joutes électorales ».

Egalement conscients des multiples enjeux des législatives, Moussa Diakhaté et ses sympathisants ne comptent pas faire cavalier seuls. POur autant, ils osent espérer une large coalition de l'opposition car, pour eux, «la seule et unique voie de salut, c'est de réussir une large coalition au sein de l'opposition et de mettre l'intérêt général, l'intérêt du grand groupe au détriment de l'intérêt crypto-personnel ».Revenant par ailleurs sur la détention du maire de Dakar Khalifa Sall et Cie, placés sous mandat de dépôt, depuis le 07 mars, Moussa Diakhaté a assuré que « la Convergence libérale et démocratique leur marque toute sa solidarité par rapport à ce que nous appelons la politisation de la justice à des fins d'éliminer de potentiels candidats ou adversaires ».

Quant à la responsable de Bokk Gis Gis dans la commune de Fatick, Madame Yaye Mane Halbis, elle a plaidé pour une cohabitation qui, selon elle, constitue la seule alternative pour sortir le Sénégal de cette impasse. « J'aimerais attirer votre attention sur le fait que contrairement à ce l'on dit, la cohabitation ne crée pas des malentendus. Bien au contraire, elle apporte des solutions », rassure-t-elle. Dans la foulée, elle a également salué la forte mobilisation de Y'en marre à la Place de la Nation qui constitue une ligne de démarcation marquant les limites à ne pas franchir. «Je salue la forte mobilisation du Mouvement Y'en a marre qui constitue un signal fort pour le président Sall et sa politique qui n'augure rien de bon pour le Sénégal », a-t-elle conclu.