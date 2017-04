Sénégal: Pikine - La caravane de Malick Gakou dispersée par la Police

La problématique de l'insécurité grandissante sur fond de terrorisme et la récurrence plus… Plus »

Pour lui, l'intimidation ne passera pas car la course vers le pouvoir est déjà enclenchée. «Nous sommes un parti qui dérange. Nous avions commencé hier dans le calme et la sérénité. Nous ne sommes pas ceux qui vont embraser le pays car nous sommes appelés à prendre le pouvoir. Mais qu'on ne nous y oblige pas», a laissé entendre le responsable. Mamadou Gaindé Badiane a été finalement relâché par la Police.

Il y avait de la tension dans la commune de Djidah Thiaroye Kao entre les Forces de l'ordre et les militants du Grand parti de Malick Gakou. La caravane de visite de proximité initiée par le leader du GP dans la banlieue a été interrompue. Les Forces de l'ordre ont dispersé les caravaniers à l'étape de Djidah Thiaroye Kao, pour absence d'autorisation. Les jeunes ripostent avec des jets de pierre et se replient dans les rues. Ils ont finalement contourné le bassin de rétention pour aller brûler des pneus au carrefour de Texaco, entre les stations d'essence. Le responsable du Gp de ladite localité, Mamadou Gaindé Badiane, qui devait accueillir la caravane a été mis aux arrêts par la Police de Thiaroye. Les sapeurs-pompiers se sont dépêchés sur les lieux pour éteindre le feu. Les caravaniers se sont repliés à leur permanence de Guédiawaye, interrompant la caravane.

