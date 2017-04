Sénégal: Massification de l'Apr à Vélingara Walo - Les responsables éxpriment la necessité de renforcer les actions

Le village de Vélingara Walo, situé sur la frontière entre la Gambie et le Sénégal, a abrité, samedi dernier, le meeting de ralliement à l'Apr d'anciens responsables libéraux dont Sara Diallo.

A l'occasion, les responsables apéristes de Nioro et le ministre des Sports Matar Bâ qui présidait la rencontre, se sont tous mis d'accord sur la nécessité de multiplier les efforts politiques fournis jusque-là pour faire face aux personnes peu soucieuses de l'intérêt public et qui n'ont qu'une seule préoccupation : celle de faire partir sans motif valable le président Macky Sall du pouvoir. Une préoccupation qui, selon le directeur de l'Aprosi Djim Momath Bâ, le coordonnateur du mouvement « Actions pour l'Emergence » Daha Diallo, Abdoul Ndiaye, Elimane Bâ et même des absents comme le directeur de l'Anpej, Mamadou Lamine Dieng, a peu de chance de prospérer dans le département de Nioro.

Pour cause, ont-ils dit, à travers le programme qu'ils comptent mettre en œuvre dans le département, en perspective des élections législatives de juillet prochain et pour la réélection du président Macky Sall en 2019, ils entendent poursuivre de manière plus incitative la campagne de sensibilisation des populations sur les réalisations du président de la République. Il s'agira aussi de convaincre leurs proches parents, amis et autres connaissances des camps opposés à rejoindre le groupe de la majorité présidentielle.

Cette démarche, selon eux, tournera autour de la politique agricole telle que définie par le chef de l'Etat et son gouvernement, celle de la Couverture Maladie Universelle (Cmu), les bourses de sécurité familiales, la politique de protection sociale, la mise en œuvre de mesures d'accompagnement de la politique de communalisation intégrale entre autres.