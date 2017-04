Outre Dr. Attahi Koffi du district autonome d'Abidjan, qui a présenté les opportunités du pays, Business France, représentée par Mme Sophie, a aussi mis en évidence l'importance de la Côte d'Ivoire dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en termes d'opportunité et de population. Car, dira-t-elle, la Côte d'Ivoire est le troisième client de la France et son premier fournisseur.

Mais, avoue-t-il, si des résultats sont déjà visibles à Abidjan, "il existe de formidables opportunités d'investissements et d'affaires dans les villes secondaires du pays. Et la mise en exergue de ces potentiels régionaux est une des priorités de la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire", souligne Maguiraga Bakary.

Pour le vice-président de la Cci-Ci, Maguiraga Bakary, l'intérêt particulier des opérateurs économiques français à la Côte d'Ivoire témoigne des liens très forts qui unissent la Côte d'Ivoire et la France, mais surtout des liens qui existent entre son institution et la Chambre de commerce sœur de la ville de Bordeaux.

Durant quatre jours, des opérateurs économiques de Bordeaux échangeront avec des entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-Ci), dans le cadre d'un partenariat durable, selon Robert Dulery, président du Club entreprises Bordeaux-Afrique (Cbsoa). Qui conduit la délégation d'une vingtaine de chefs d'entreprises membres de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, du Cbsoa.

