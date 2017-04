Algérie: Les panneaux d'affichage suscitent l'intérêt de citoyens dans le Sud

Tamanrasset — Les sites et panneaux d'affichage retenus pour les besoins de la campagne électorale pour les législatives du 4 mai prochain suscitent, au deuxième jour de cette campagne, l'intérêt des citoyens dans des wilayas du Sud du pays, ont constaté lundi des journalistes de l'APS.

Les affiches et portraits détaillés des candidats portés sur les listes partisanes ou d'indépendants constituent, en prélude aux grands meetings populaires prévus dans le Sud, à l'instar des wilayas de Tamanrasset et d'Adrar, des sources d'information pour de nombreux citoyens, curieux de découvrir l'identité des nouveaux candidats de ces wilayas aspirant à les représenter à l'Hémicycle.

Approchés par l'APS, des citoyens de la capitale de l'Ahaggar se sont déclarés prêts à se rende massivement aux urnes le jour "J" pour élire les candidats disposant de compétences politiques nécessaires pour défendre et prendre en charge leurs préoccupations et donner forme à leurs attentes liées au développement socio-économique.

Un membre du mouvement associatif de Tamanrasset, Arbaoui Mohammed Bachir, a mis en exergue l'importance de la réussite de cette échéance électorale et la conscience des citoyens quant au choix des candidats sur la base des critères de la "crédibilité" et de "l'engagement", en vue de réaliser les attentes et ambitions des citoyens de cette région de l'extrême Sud du pays.

Il estime nécessaire que les candidats honorent leurs engagements, avant d'appeler les électeurs à se rendre massivement aux urnes pour élire, avec conviction, leurs futurs représentants au prochain Parlement.

Hadjer Chergui, fonctionnaire, a, elle aussi, mis en avant la nécessaire participation aux prochaines législatives pour exprimer sa voix et choisir son candidat "librement".

Des avis similaires sont exprimés par des citoyens rencontrés sur les sites et espaces d'affichage de listes de candidats dans la wilaya d'Adrar, tout en étant unanimes sur la nécessaire formation politique des candidats et futurs élus à l'APN.

Dans la wilaya d'Adrar, la majorité des candidats aux prochaines législatives ont opté pour les réseaux sociaux qui ne cessent de connaitre, au fil du temps, d'intenses interventions et débats entre candidats, dans le but de glaner le plus de voix des électeurs.

Certains candidats se sont orientés, dans leur campagne électorale, vers l'animation de rencontres de proximité à travers les communes et ksour de la wilaya pour attirer les électeurs autour des programmes défendus par leurs formations politiques et têtes de listes pour les indépendants.

Pour assurer les conditions nécessaires à une bonne campagne électorale dans la wilaya de Tamanrasset, 42 espaces (salles et espaces publics) ont été désignés pour accueillir les meetings et rencontres, en plus de 150 sites pour l'affichage des listes et portraits des candidats.

Dans la wilaya voisine d'Adrar, 43 espaces publics (salles polyvalentes, salles publiques, stades et d'autres sites, ont été retenus, en plus de 450 sites d'affichages de panneaux publicitaires, dont 30 sites au chef-lieu de wilaya d'Adrar, et 20 dans chacun des chefs-lieux des wilayas déléguées de Timimoune et Bordj Badji-Mokhtar.