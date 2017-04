Algérie: Fruits et légumes - Sellal pour une maitrise de l'inflation par la réalisation accélérée de marchés de gros

Par ailleurs, le Premier ministre a appelé à la nécessaire augmentation de la production nationale de lait, rappelant les grands projets lancés à Djelfa, Ain Defla et Constantine pour la production de lait frais et de poudre de lait.

"Les marchés de gros mettent un frein à l'inflation et assurent la disponibilité des fruits et légumes tout au long de l'année", a-t-il ajouté.

M. Sellal qui visitait le projet de marché de gros des fruits et légumes à Ain Oussara dans la wilaya de Djelfa, a indiqué que "la commercialisation des fruits et légumes en Algérie demeure otage de l'inflation induite par la spéculation, en l'absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l'année".

Djelfa — Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal a plaidé, lundi à Djelfa, pour une maitrise de l'inflation et des prix des fruits et légumes, à travers l'accélération de la réalisation des marchés de gros qui mettent un frein à la spéculation.

