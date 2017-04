Kenya: Marathon de Paris 2017 - Un Kényan et sa femme triomphent

Chez les dames, Purity Rionoripo, l'épouse de Lonyangata, a en effet remporté l'épreuve féminine en 2h 20 min 50sec, établissant le nouveau record de l'épreuve. Elle a couru plus vite que sa compatriote Agnes Barsosio, deuxième (2h 21:02.) et l'Ethiopienne Flomena Cheyech (2h 21:23.)

Dans la catégorie messieurs, Paul Lonyangata s'est imposé en 2 heures 6 minutes et 9 secondes. il a devancé ses compatriotes Stephen Chebogut (2h 06:56.) et Solomon Yego (2h 07:13.). C'est la 3è victoire de Lonyangata sur une épreuve mondiale du Marathon après Lisbonne en 2013 et Shanghai en 2015.

Ils sont mari et femme, les Kényans Lonyangata et Rionoripo ont gagné dimanche le Marathon de Paris, édition 2017. Une première historique sur l'épreuve.

