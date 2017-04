Maroc: Une station polyvalente pour le traitement des eaux usées et des boues de Marrakech

Libreville — En marge du 2e Symposium international organisé par l'Union international de la presse francophone les 30 et 31 mars derniers à Benguerir, au Maroc, les journalistes qui ont pris part à cette rencontre ont visité la station d'épuration de Marrakech, un grand projet de traitement et de réutilisation des eaux usées qui constitue une pièce maîtresse dans le processus de développement durable de toute la région.

Trente trois (33) millions de mètres cubes d'eau alternative et renouvelable pour l'irrigation des espaces verts de la ville de Marrakech au Maroc, telle est la prouesse réalisée aujourd'hui par la station d'épuration de cette ville, inaugurée le 29 décembre 2011 par sa Majesté le roi Mohamed VI. .

Cette station permet en outre désormais, la réduction des gaz à effet de serre de l'ordre de 62.000 tonnes l'an, et de s'auto-alimenter à hauteur de 50%. Soit une production d'énergie électrique renouvelable par biomasse-méthanisation des eaux usées de 11.000.000 de kwh par an.

Ces résultats spectaculaires sont réalisés au moyen d'une succession de procédés : boues activées, filtration et désinfection. Ce qui s'appelle dans ce processus, digestion et déshydratation.Préludes à la valorisation et du biogaz par cogénération.

Par cette volonté de traitement de la totalité des effluents de la ville dont 1,3 million d'habitants en sont concernés, et en se déployant sur un périmètre de 24.000 hectares, la régie autonome de distribution d'eau et d'électricité de Marrakech (RAADEMA), l'Etat et différents promoteurs ont, en s'associant, pu réaliser ce projet dont le coût global a été de 1,232 milliards de dinars.

C'est la confirmation d'un engagement pour la protection de l'environnement, et l'économie de la ressource en eau de la région.

C'est également un accompagnement de choix pour le développement urbain de la ville de Marrakech, en vue de garantir l'amélioration du cadre de vie des citoyens, jusqu'au moins à l'horizon 2030.

Soulignons que la RADEEMA est un acteur principal du développement durable de la région de Marrakech. Elle oeuvre quotidiennement pour la consolidation et l'amélioration de son positionnement comme entreprise leader dans ses secteurs d'activité, investie d'une mission de service publique et engagée pour une plus grande satisfaction des marrakchis et des visiteurs de la ville.