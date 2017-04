Cameroun: Les médecins camerounais annoncent une série de grèves générales dès lundi prochain

Par contre, seules seront prises en charge les interventions chirurgicales électives, notamment les césariennes, et les malades hospitalisés auront droit au suivi habituel et les services de garde et d'astreinte seront maintenus, indique le syndicat. (Source pana).

Durant ces grèves annoncées, les rendez-vous et les consultations externes seront tous annulés, les actes radiologiques et les examens de laboratoires suspendus, selon le SYMEC.

Leurs revendications intègrent la mise en place dans un délai court d'une assurance maladie de base à couverture universelle (sans catégorie et sans rabais) pour améliorer l'offre en soins et permettre l'accès aux soins à tous les Camerounais de toutes couches sociales.

Copyright © 2017 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.