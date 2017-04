Gabon: Le général des Mapanes au secours des orphelins.

Le Général des Mapanes est allé au secours des enfants orphelins de l'Ong MICONE situé à Kinguélé, un quartier de la capitale gabonaise. C'était hier dimanche 9 avril jour de la fête des Rameaux. Une enveloppe de cinq cent milles a été remise aux responsables de l'ONG.

C'est une enveloppe d'un montant de 500.000fcfa qu'il a reçu à la sortie de sa participation du dialogue national organisé par le pouvoir gabonais qu'il a remise aux enfants de l'Ong MICONE,en guise d'aide sociale. Il a ainsi joint l'acte à la parole. Le Général des Mapanes a porté un coup de main financier à l'ONG MICONE pour les besoins élémentaires. C'est une Ong qui prend en charge les orphelins de Libreville, notamment ceux du quartier Kinguélé dans le 3è arrondissement.

Selon le Général des Mapanes, il urge que les autorités prennent en charge les enfants abandonnés et surtout les orphelins en les octroyant une couverture maladie et une bourse d'études jusqu'à la majorité. C'est cela aussi la jeune sacrée qu'il faut encadrer. Poursuivant ses propos, le Général des Mapanes estime tout de même que la cohésion sociale est essentiellement liée par le concept de l'Egalité des chances. Et l'Egalité des chances passe aussi par la prise en compte de ces enfants abandonnés et orphelins gabonais.

Pour le leader du Rassemblement des Jeunes Patriotes Gabonais(RJPG), le Dialogue politique n'est pas pour lui une occasion de se faire de l'argent, mais plutôt une opportunité qui permet de contribuer à l'Histoire politique de son pays et des institutions .Car l'histoire des pays est non seulement celle des hommes et femmes illustres, mais également ,celle des sans voix et des défavorisés qui ont décidé de ne plus être cette majorité silencieuse, peut il affirmer.

C'est en sa qualité de leader des jeunes des quartiers sous intégrés, appelés vulgairement "Mapanes" qu'il a pris part au Dialogue national, initié par les autorités du pays. Dialogue dans lequel il est intervenu dans le panel 4 en faisant plusieurs propositions.