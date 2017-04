« Nous avons changé des stratégies vu les déploiements de la police et des militaires. Nous sommes totalement satisfaits de la journée d'aujourd'hui et finalement, ils nous ont aidés à transformer cette marche en une journée ville morte. Nous n'avons pas voulu mettre les gens en route pour que les forces de l'ordre viennent les tuer », a-t-il indiqué.

Bureaux et commerces fermés, administration publique désertée, avenues dégarnies, parkings séchés etc, voilà à quoi a ressemblé Kinshasa en ce 10 avril.

Le transport en commun était quasi inexistant en ce début de semaine, hormis des bus Transco et quelques véhicules des particuliers circulant sans passagers ou presque. Sur les différents carrefours de Kinshasa (Place Victoire, Kintambo magasin, Echangeur, Pascal, Rond-point Ngaba etc), l'ambiance habituelle se recherchait encore jusqu'à la fin de la journée.

La grande mobilisation générale décrétée par l'UDPS et ses alliés du Rassemblement n'a donc pas eu lieu. En lieu et place de la marche pacifique contre le pouvoir, c'est une journée ville morte qui s'est imposée de fait. Seuls les véhicules de la police sillonnaient les rues et les avenues.

Le déploiement, la veille, des forces de l'ordre et des unités de l'armée sur plusieurs coins de la capitale avait dissuadé de nombreux manifestants à ne pas s'hasarder loin de leurs habitations. De nombreux jeunes étaient partagés entre l'envie de manifester et la peur de la répression.

