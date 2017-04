Nigeria: Nouvelles preuves dans l'affaire de corruption de Shell

Le collectif Bring Back Our Girls a lancé vendredi une semaine d'activités pour marquer la 3e année… Plus »

Selon les termes de l'accord frauduleux conclu en 2011 avec la société de Dan Etete, Shell et Eni auraient payé plus d'un milliard de dollars de dessous de table pour pouvoir exploiter le bloc pétrolier, l'OPL 245, situé au large des côtes nigérianes. Le contrat a bien été remporté par les deux groupes pour 1,3 milliard de dollars payés au gouvernement d'Abuja.

Début mars, les groupes pétroliers anglo-néerlandais et italien ont été inculpés pour corruption par la justice nigériane. La Commission des crimes économiques et financiers soupçonne aussi l'ancien ministre du Pétrole et homme d'affaires Dan Etete et l'ancien président Goodluck Jonathan d'être impliqués.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.