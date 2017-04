Sénégal: Aéroport de Ziguinchor - 25 milliards de FCfa pour la mise aux normes

La relance du tourisme en Casamance ira crescendo. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, l'a fait savoir clairement, samedi dernier, à Diembéring, en procédant à l'ouverture officielle de la semaine du tourisme interne au Cap-Skiring, qui vise à faire de cette région méridionale une destination touristique nationale majeure.

Selon le ministre, outre les mesures déjà prises par le gouvernement pour relancer le tourisme en Casamance, les travaux de réfection de l'aéroport de Cap-Skirring vont se poursuivre et sa cuve de kérosène, d'une capacité de 1.000 litres, en cours de construction, sera livrée en juillet. L'aéroport de Ziguinchor sera réhabilité et mis aux normes pour plus de 25 milliards de FCfa.

Le démarrage, cette année, des activités de la compagnie nationale Air Sénégal permettra de renforcer la desserte intérieure et de rendre plus accessibles les différents sites touristiques de cette belle région Sud du Sénégal. Maïmouna Ndoye Seck a annoncé d'autres mécanismes pour renforcer l'action de l'État. Parmi ceux-ci, elle a cité les crédits hôtelier et touristique d'un montant initial de 100 milliards de FCfa « totalement dotés dans le budget » et destinés à soutenir les entreprises touristiques dans la mise à niveau de leurs offres. A ce jour, a-t-elle révélé, une vingtaine de dossiers dont trois concernant des entreprises installées en Casamance, sont en cours d'instruction très avancée au comité de gestion et de la Bnde. Les premières conventions de financement seront signées dans les dix jours à venir.