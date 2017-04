Egypte: Point de mire - Minorités ciblées

Les télés, les radios, les sites Internet et les réseaux sociaux ont largement couvert le double… Plus »

En Égypte, qui compte la plus forte communauté chrétienne du monde arabe, le général Abdel Fattah al-Sissi a tenu, après la douloureuse parenthèse Mohamed Morsi, à rassurer les chrétiens en faisant preuve d'autorité face aux islamistes et gage de solidarité, en se rendant à la cathédrale pour présenter ses vœux lors du Noël copte orthodoxe, en janvier 2016.

Ils éprouvent, y compris de nos jours, des difficultés à exercer librement leur culte et a bâtir des églises, et sont peu présents dans les cercles de décision. Les musulmans les soupçonnent, d'une part, d'être le bras armé des puissances occidentales et, de l'autre, interprètent le Coran d'une façon discutable, qui voudrait qu'un musulman ne puisse pas avoir comme supérieur un non-musulman.

Les régimes totalitaires islamiques y ont constitué un terreau politique fertile pour les courants extrémistes, tant qu'ils n'ont pas menacé les régimes en place. Majoritaires au Proche et Moyen-Orient, les chrétiens ont, au fil des siècles, cédé et capitulé devant la folie meurtrière des jihadistes politico-islamistes qui détruisaient tout sur leur passage pour implanter la dernière-née des religions révélées.

Copyright © 2017 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.