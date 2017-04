Sénégal: Président, continuez à faire émerger la culture !

J'ai envie de dire « Bravo Monsieur le président, protecteur des Arts et des Lettres ! Continuez à faire émerger la culture, la culture qui est « l'homme ! Homme et femme, l'homme total ! » Oui, nous voulons et commençons à voir émerger à nouveau des projets stratégiques pour endosser des couleurs de la culture, « une Année de la culture ! » Bravo Monsieur le ministre, maître d'œuvre, qui, sur instruction de Monsieur le président Macky Sall, entend poursuivre l'ouvrage commencé par d'éminents prédécesseurs, lesquels ont su jouer ou pris une part de leur partition dans le processus qui mène à l'émergence mature d'une nation.

Nous voulons saluer, ici, l'œuvre de Monsieur le président Léopold Sédar Senghor, grand bâtisseur de notre nation-État, de Monsieur le président Abdou Diouf qui se positionna en grand démocrate, semeur et planteur de graines qui demandent à pousser : « la Charte culturelle nationale », le « Mémorial Gorée-Almadies ». Et nous n'oublions pas le président Abdoulaye Wade qui plaidait, en bon avocat, pour l'avènement d'une « alphabétisation » massive de nos populations.

Bravo donc à Monsieur le président Macky Sall qui entend faire émerger des projets majeurs pour arrimer notre pays à « la culture qui est « l'homme debout, centre et fin du développement », à la culture et à une « charte culturelle » pour l'avènement « d'un Sénégalais nouveau ! » A la culture par l'introduction et l'insertion réelle de nos valeurs positives traditionnelles à notre système éducatif moderne, à la culture, la mise en place et la création « d'une Bibliothèque nationale », mémoire de nos traditions orales et de nos créations bibliographiques et audiovisuelles modernes.

C'est par la culture, pensons-nous, que nous aurons d'authentiques institutions éducatives répondant à la devise : « Lux mea lex » (La lumière est ma loi). C'est par la culture que nous aurons aussi « des hommes nouveaux » décrits par la Charte culturelle en ces termes : « (... ) La Charte culturelle nationale, élaborée il y a quelques années, parlait d'un nouvel homme sénégalais « pétri de dignité et de courage, travailleur et valeureux ». « Un homme assumant son héritage culturel, ouvert aux autres et cultivant les vertus, notamment le patriotisme, la probité, la dignité, la tolérance, le culte du travail permettant à l'homme de prétendre à un développement intégral et harmonieux dans les domaines moral, spirituel et matériel ». Il faut en appeler à ce Sénégalais nouveau qui doit incarner des présidents, des responsables nouveaux pour le 21ème siècle.

C'est par la culture que nous aurons des hommes formés et informés, ouverts au monde, qu'ils soient de la politique, de l'administration ou de la société civile, capables de s'ouvrir au monde moderne, de dialoguer et respectueux « de tout ce qui en l'homme est respectable » : sa dignité d'homme, de personne.

Par Théodore NDIAYE, Ancien directeur de la Bibliothèque universitaire

Président de la Charte culturelle nationale

Secrétaire général du Mémorial