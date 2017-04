Sénégal: Appel à la mobilisation financière pour garantir la mise en œuvre du SWEDD

"Ce contexte engendre des exigences budgétaires énormes pour la satisfaction des besoins sociaux sans cesse croissant, mais vu l'importance, avec une union des forces, nous pouvons espérer relever les défis comme la sécurisation de produits de santé maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle afin d'assurer l'accès de toutes les couches sociale à es services de santé et de qualité", a indiqué le directeur régional du FNUAP, Mabingué Ngom

"Cette problématique de la mobilisation des partenaires techniques et financiers était l'une de nos préoccupations lors de la réunion organisée par le comité de pilotage du (Swedd) au Burkina Faso", a dit Ibrahima Wane, représentant de la ministre de la Santé et de l'Action sociale, Awa Marie Coll Seck

Élaboré depuis 2016, ce programme devrait permettre aux pays bénéficiaires (Mali, Mauritanie, Tchad, Burkina Faso, Niger et Côte d'ivoire), de favoriser l'autonomisation des femmes, des jeunes filles et des adolescents.

Dakar — La Banque mondiale et ses partenaires ont lancé lundi à Dakar, un plaidoyer pour la mobilisation des 17 millions de dollars devant permettre la mise en œuvre de l'initiative "Autonomisation des femmes et dividende démographique au Sahel" (SWEDD).

