Sénégal: RSE - Sonatel déploie"And defar sunu gox" à Saint Louis

A l'occasion des Journées Economiques de la CNES à Saint-Louis, Sonatel se rend dans la capitale du Nord pour rencontrer et échanger avec les autorités et les populations sur le développement économique et social de la région.

Plusieurs actions et activités passées, présentes ou à venir sur les plans technique et commercial, mais également dans le domaine de la RSE de Sonatel vont être présentées à cet effet au bénéfice des habitants de la région.

En effet, depuis 2015, Sonatel renforce son engagement citoyen à travers son projet «ãnd defar sunu gox». Le groupe Sonatel, à travers son programme And Defar Sunu Gox en partenariat avec l'UCG, intègre la commune de Saint Louis en mettant à disposition, lors d'une cérémonie officielle le 08 avril dans la capitale du nord, des centaines d'outils de nettoiement destinés à la grande toilette de l'ancienne capitale du Sénégal.

«ãnd defar sunu gox» est une jonction entre le projet «Sonatel, villes propres» et le «Programme Prioritaire de Propreté (3P)» du Ministère de la Gouvernance Locale, du Développement et de l'Aménagement du Territoire. En effet, Sonatel, dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) notamment dans ses axes «Bien-être communautaire» et «Préservation de l'environnement», a initié le projet «Sonatel, villes propres», un programme spécialement conçu pour soutenir les collectivités locales dans leur lutte contre l'insalubrité et pour l'amélioration du cadre de vie des populations.

Ainsi, après Kaolack, Médina, Yoff, Popenguine, Ziguinchor, Gold Sud, Touba et Tivaouane, le programme And Defar Sunu Gox est en train de dérouler ses activités à Saint-Louis du 08 au 17 avril 2017, avec une participation collective dans toute la commune pour le bien-être des populations dans un environnement sain.