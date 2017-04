Algérie: Plus de 700 exposants au 15e salon international "Djazagro" d'Alger

Alger — Plus de 700 exposants nationaux et étrangers prennent part au 15ème Salon international de la production agroalimentaire (Djazagro) qui s'est ouvert lundi au Palais des expositions (Pins maritimes) à Alger.

Ce salon, dédié aux professionnels de l'agroalimentaire et des secteurs connexes, se tient avec la participation d'entreprises venant d'une trentaine de pays et qui sont spécialisées dans les équipements, les techniques innovantes dans la transformation et packaging des produits alimentaires.

La plupart des exposants viennent de pays d'Europe comme l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la République Tchèque et la Turquie.

Le Salon enregistre aussi une participation massive d'entreprises représentant des pays d'Afrique et d'Asie dont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, les Emirats arabes unis, la Chine, l'Inde, la Jordanie, et le Liban.

Pour ce qui est des équipements, services et matériels exposés, il s'agit de ceux utilisés notamment dans les filières boulangerie et pâtisserie, ingrédients et arômes, produits alimentaires et boissons, restauration, matériel et équipements et process agroalimentaire, emballage et conditionnement.

A l'occasion de ce salon de quatre jours, des exposants mettront leurs équipements à la disposition d'un boulanger en vue de recréer une boulangerie industrielle au niveau d'un pavillon faisant en sorte que les professionnels présents puissent constater sur place les équipements en fonctionnement, couvrant tout le process de fabrication de pains et autres viennoiseries à base de produits locaux.

En marge du salon, sera décerné le "Trophée d'excellence El Djazair" pour récompenser les meilleurs cuisiniers et boulangers en Algérie, selon les organisateurs.

En prévision de ce concours, plusieurs candidats avaient été présélectionnés avant l'ouverture du salon et ce au niveau des régions Est, Centre et Ouest.

Des rencontres entre professionnels de l'agroalimentaire et des ateliers sont également au programme de "Djazagro" et qui s'articuleront notamment autour de l'accompagnement des entreprises algériennes dans l'exportation en particulier vers les marchés africains, selon les organisateurs.