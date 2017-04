Afrique du Nord: Acculé en Irak et en Syrie, l'EI s'en prend aux chrétiens d'Egypte

Et pour des experts, les attentats de décembre et d'avril suggèrent une présence croissante de cellules jihadistes hors du Sinaï.

"Depuis l'attentat de décembre, l'EI et ses partisans sur Internet ont méthodiquement introduit les jihadistes égyptiens à des concepts sectaires plus radicaux", estime Mokhtar Awad, chercheur affilié au programme sur l'extrémisme de l'université de George Washington aux Etats-Unis.

"Les attaques confessionnelles (de l'EI) montrent que l'organisation est toujours en phase +d'expansion+ malgré les revers sur le champ de bataille, et encouragent ainsi ceux qui en sont idéologiquement proches à soutenir le groupe", confirme Zack Gold, un expert affilié au Rafik Hariri Center for the Middle East.

La raison? "L'EI est sous pression en Irak et en Syrie, il conduit alors des attaques spectaculaires ailleurs: c'est une tentative pour reprendre le contrôle de son image, renforcer le moral des troupes, et rallier de nouvelles recrues", estime Jantzen Garnett, expert chez Navanti Group Analytics.

Mais malgré des attentats parfois spectaculaires dans cette région bordant Israël et la bande de Gaza, le groupe n'a jamais réussi à prendre le contrôle de centres de population. Contrairement à ce qu'il a pu accomplir en Irak et en Syrie, où il a proclamé un "califat" en 2014.

Au moins 44 morts et une centaine de blessés à Alexandrie et à Tanta

