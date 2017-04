Burkina Faso: Lutte contre le terrorisme au Sahel

Et d'ajouter : «Dans la journée, nous faisons de très grandes patrouilles et au lieu d'attendre les terroristes, nous partons les traquer dans leur retranchement. Avec l'opération en cours, les villages sont fouillés maison par maison, les forêts sont passées en revue. Depuis que l'opération a commencé, nous avons pu interpeller au moins une centaine de personnes».

Le ministre a exhorté l'officier de police, Abdoulaye Sawadogo et ses éléments, à ne jamais céder à la panique. Le poste de Baraboulé a reçu six motos de patrouille, des ordinateurs. Le début du chantier de reconstruction du bâtiment devant abriter le poste a également été annoncé.

Cela fait deux ou trois semaines que les Forces de défense et de sécurité ont été déployés massivement dans la zone jusqu'à la frontière», a indiqué le chef de poste du commissariat de Baraboulé. Selon lui, la visite du ministre de la Sécurité réconforte et rehausse le moral des éléments qui font face à la menace terroriste.

Le ministre de la Sécurité intérieure, Simon Compaoré, a continué sa tournée d'encouragement aux Forces de défense et de sécurité (FDS), le dimanche 9 avril 2017 dans la région du Sahel. Dans les différentes localités qui ont subit des attaques terroristes, le ministre a appelé les FDS à un sursaut patriotique pour la défense de la patrie et les populations à plus de collaboration avec les forces de l'ordre.

