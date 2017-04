Algérie: Signature d'un accord de coopération entre les universités de Bechar et de Tifariti

Bechar — L'université Tahri Mohamed de Bechar et l'université sahraouie de Tifariti ont signé, lundi à Bechar, un accord de coopération pédagogique et scientifique.

L'accord a été signé par le recteur de l'université "Tahri Mohamed", Boudjemaa Abassi et le président de l'université de Tifariti, Khatari Hamoudi, en présence notamment du consul de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) à Bechar.

"Cet accord, qui s'inscrit au titre du soutien de l'Algérie à la juste cause du peuple sahraoui et de la promotion et le développement des échanges scientifiques entre les deux universités, permettra, en plus de la prise en charge du cycle universitaire des étudiantes et étudiants sahraouis par notre université, la formation d'enseignants sahraouis de plusieurs cycles de l'enseignement", a indiqué à l'APS le Pr. Abassi Boudjemaa.

"A travers cet accord, nous mettons à la disposition de l'université de Tifariti nos différentes structures pour la formation d'enseignants sahraouis, grâce aux moyens scientifiques et pédagogiques dont dispose notre université ou sont inscrits pour cette année universitaire (2016-2017), quatre-vingt-dix (90) étudiantes et étudiants sahraouis",a-t-il ajouté.

L'université de Tifariti, qui a signé une quarantaine d'accords avec des universités algériennes et à travers le monde est "très fière" de cette nouvelle coopération pédagogique et scientifique avec l'université Tahri Mohamed, qui "renforcera le segment de formation de nouvelles vagues d'enseignants dans différents cycles de l'enseignement en RASD", a affirmé pour sa part le président de cette université sahraouie, Khatari Hamoudi.

Lors de la cérémonie de signature de l'accord, le consul de la RASD à Bechar, Mohamed Mohamed Mouloud, a tenu à mettre en relief le soutien de l'Algérie à l'autodétermination du peuple sahraoui et la contribution des institutions universitaires algériennes à la formation et à la prise en charge des étudiantes et étudiants sahraouis.

En plus de la formation des enseignants sahraouis par l'université de Bechar, les deux parties se sont engagées à intensifier leurs échanges en matière de recherches scientifiques et de délégations d'universitaires, et ce dans le souci du renforcement des liens entre les deux universités et peuples, ont fait savoir leurs responsables respectifs.