Afrique: Réseaux d'analyse et de visibilité - le Sénégal primé à Johannesburg

communiqué de presse

Dakar — Le Sénégal a remporté à Johannesbourg (Afrique du Sud), le Grand prix de la réunion VAN (Réseaux d'analyse et de visibilité), une chaîne d'approvisionnement efficace pour assurer la réception des médicaments, indique un communiqué.

Selon la même source, VAN est un hub qui prône la technologie, l'organisation et les procédures requises pour capturer, analyser et utiliser les données provenant des différentes composantes de la chaîne d'approvisionnement.

Il vise à procurer une visibilité accrue sur les prises de décisions à court et long terme pour que ces dernières soient alignées sur les objectifs stratégiques, renseigne le communiqué.

La rencontre de Johannesbourg, ajoute le texte, organisée par la Fondation Bill & Melinda Gates autour des chaînes d'approvisionnements en santé, a réuni des professionnels et des acteurs de plusieurs pays d'Afrique et des organisations qui les soutiennent.

Elle a pour objectif de partager à travers des séances plénières, des travaux de groupe et des sessions d'affichage (poster), les meilleures approches dans le cadre des systèmes d'information de gestion des chaînes d'approvisionnement et de proposer des solutions aux différents problèmes soulevés par les délégations, lit-on.

La délégation sénégalaise était composée de la Direction générale de la santé et de la Pharmacie nationale d'approvisionnement accompagnées par IntraHealth International (Projet IPM-Yeksi Naa) et Africa Consulting and Trading (ACT), qui servaient de facilitateurs, fait savoir remarquer le communiqué.

"La délégation a présenté le modèle YEKSI NAA qui promeut une chaîne d'approvisionnement intégrée du premier au dernier kilomètre, l'utilisation des nouvelles technologies de l'information dans le cadre du système d'information de gestion actuellement en place ainsi que les perspectives qui s'ouvrent dans ce cadre au Sénégal, en particulier celles concernant les VAN", note-t-il.

"La chaîne logistique de santé est souvent le maillon faible dans le système national de santé bien que cela soit une entrave sérieuse à la poursuite des objectifs nationaux liés à la santé, tels que l'amélioration de la santé maternelle, la réduction de la mortalité infantile et la lutte contre les maladies", indique le document.

Il ajoute qu'"une chaîne d'approvisionnement efficace et efficiente est essentielle pour s'assurer que les communautés reçoivent les médicaments, vaccins et autres produits de santé dont elles ont besoin, au moment où il faut et avec la quantité et la qualité requises".

"Pour s'en assurer, il est nécessaire de disposer d'un système d'information de gestion agile et performant. Dans ce cadre, les VAN peuvent être une solution d'avenir au Sénégal", reléve le communiqué.