Afrique du Sud: L'opposition toujours mobilisée pour réclamer le départ de Zuma

Le vote est à main levée et l'opposition a saisi la justice pour obtenir un vote à bulletin secret, en espérant que des députés du parti au pouvoir, l'ANC se joindront à eux. « Les députés doivent avoir le droit de s'exprimer librement quand ils décident de voter contre le président, a déclaré Julius Malema des Combattants pour la liberté économique. Ils sont déjà victimes d'intimidation aujourd'hui alors qu'ils n'ont pas encore voté, alors imaginez quand ils auront voté contre le président. Ce ne sera plus de l'intimidation, mais de la violence. »

Vendredi 7 avril, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues. Le président Zuma a provoqué une véritable tempête quand il a remanié son gouvernement il y a deux semaines et limogé son ministre des Finances. Depuis, partis politiques, société civile, milieux des affaires et même certains membres de l'ANC, le parti au pouvoir, demandent sa démission.

