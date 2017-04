Sénégal: ORBUS, 5ème guichet unique installé dans le monde (Administrateur général)

Dakar — Le Guichet unique électronique ORBUS, est le 5ème GU installé dans le monde et l'un des plus complets, a soutenu l'administrateur général de Gaindé 2000, Ibrahima Nour Eddine Diagne.

"ORBUS est cité dans toutes les publications internationales comme une bonne pratique. Il est la seule construction 100% africaine parmi les solutions disponibles sur le marché et est le pionnier de la dématérialisation au Sénégal et en Afrique", a-til dit dans un entretien avec le site d'information "Le Journal de l'économie sénégalaise (lejecos)".

"Tout cela, selon lui, en respectant dans l'exploitation de la plateforme tous les standards de qualité et de sécurité des données informatisées qui ont été reconnus avec des certifications ISO 9001 et ISO 27001".

M. Diagne a rappelé que "le Guichet Unique électronique ORBUS, qui interconnecte l'ensemble des administrations publiques et privées qui délivrent des documents ou des autorisations dans les procédures et formalités du commerce extérieur, est lui-même une innovation dans son concept au Sénégal".

Cela a valu, selon lui, plusieurs reconnaissances à GAINDE 2000 dont la plus prestigieuse est le premier prix des Nations Unies pour le service public (UNPSA 2012) dans la catégorie "Améliorer la qualité de service".

"De manière plus précise, près de 80 administrations et entités sont reliées au réseau ORBUS aujourd'hui, avec notamment toutes les banques, toutes les assurances, (... ), les directions et services en charge de l'élevage, des eaux et forêts, de la pharmacie, de l'agriculture, des pêches, de l'industrie, du contrôle des changes, de la métrologie, de la Consommation, de l'environnement", poursuit-il.

Toutes ces entités, rappelle M. Diagne, interviennent dans ORBUS selon la nature des marchandises et délivrent des certificats et des autorisations lors des formalités de dédouanement.

L'administrateur général a évoqué "la confusion" que certains font entre le nom du système informatique de la Douane GAINDE, et le nom du GIE qui s'occupe du Guichet unique ORBUS et qui en l'occurrence s'appelle GAINDE 2000.

"Les deux systèmes (ORBUS et GAINDE) sont intégrés et permettent aux opérateurs économiques de faire les formalités préalables sur ORBUS et de faire la déclaration en douane sur GAINDE", a t-il expliqué.

"Le GIE GAINDE 2000 est donc un opérateur technologique spécialiste du Guichet unique et de la dématérialisation au sens large qui intervient à la fois dans le périmètre du commerce extérieur, mais également en dehors et même à l'international", a-t-il ajouté.