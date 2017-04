Cameroun: Désordre urbain - Les voitures d'occasions passent le créneau à Douala

Les avocats anglophones, en grève depuis 6 mois et à l'origine de la grave crise socio-politique qui… Plus »

Selon lui, les autorités sont championnes des mesures mais, incapables de les respecter: « le bémol, est que très souvent, en cas de délit, au lieu de sanctionner, les autorités prennent des bakchichs, n'appliquent plus les règles et le désordre refait surface ».

Si Ymélé, vendeur de voiture depuis 13 ans, craint des représailles musclées de la mairie de Dla 1er et de la CUD, si jamais le désordre revenait à s'installer, Félix quant à lui, va plus loin.

A l'issue de cet échange, il a été sommé, aux vendeurs de voitures et autres commerçants de libérer la chaussée dans la semaine qui suivait la réunion, a-t-on appris. Et à près deux semaines plus tard, les vendeurs de voitures d'occasions s'exécutent.

Tout est parti d'une réunion élargie le 25 mars dernier, entre la mairie de Douala 1er, la Communauté urbaine, les associations des vendeurs de véhicules et de la brocante, etc. Le désordre urbain était le principal point à l'ordre du jour.

Le changement est visible à l'hôtel le Ndé. Les véhicules qui jadis, stationnaient en pagaille sur ce site, semblent avoir, renoué avec le code Rousseau. Ici, fini, les stationnements qui obstruaient la chaussée et ralentissant la circulation à cet endroit. Depuis près de deux semaines, l'ordre règne et le seul stationnement admis, est le créneau.

Elles ne forment plus qu'une seule ligne parallèle à la chaussée. Les voitures d'occasions stationnées à l'esplanade de l'hôtel le Ndé, réussissent depuis plus d'une semaine, le peineux examen du créneau.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.