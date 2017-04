Cameroun: Insalubrité à Yaoundé - Shanda Tonme exige le départ de Gilbert Tsimi Evouna ?

C'est avec rage et protestations inconsolables, que la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination que dirige l'éminent chercheur, a interpellé le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé (Cuy), sur la situation de la ville du Cameroun.

Le 31 mars 2017 la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, a saisi dans une lettre, Gilbert Ntsimi Evouna, Délégué du Gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, en ce qui concerne la décrépitude des routes et la saleté généralisée de la ville de Yaoundé.

« C'est avec rage,... que la Commission indépendante contre la corruption et la discrimination, organisation patriote et profondément attachée à des valeurs hautes d'hygiène et de salubrité publique, vous interpelle ce jour sur la situation de la ville capitale du Cameroun », lit-on sur la lettre.

Shanda Tonme, le président de la Commission demande des comptes au Dcuy, sur l'état des routes de Yaoundé.

« Comment expliquez-vous que toutes les routes de la capitale soient défoncées pour des travaux, et laissées dans un état lamentable après ? La poussière et la boue sont devenues le cauchemar des habitants ».

« Le plus attristant, poursuit-il, c'est de constater que même l'axe qui mène directement à la présidence de la République, et par où se baladent tous les officiels du pays en tenue de sport, est laissé à l'abandon depuis plus de cinq ans après avoir été détruit pour des travaux.

Mais que se passe-t-il pour que les citoyens soient réduits à vivre de tels scandales ? Ne visitez-vous pas d'autres pays ? Qui signe ces marchés où l'on creuse sans refermer correctement, sans bitumer ? »

Selon cette commission, tout cela est un autre crime contre l'humanité, parce que la santé des millions de personnes est menacée par des maladies, la méningite, la tuberculose, le choléra, l'invasion des rongeurs, des termites, des chenilles venimeuses, des serpents. Tout cela en plus de l'absence d'éclairage, y compris sur l'axe central pompeusement baptisée boulevard du 20 mai.

« La Commission élève une des plus vives protestations jamais exprimées et dénonce ce complot contre la ville et ses citoyens, contre le Cameroun et son image.

S'il n'y a aucune volonté de bien faire ou de présenter au monde une capitale sérieuse, propre et éclairée, alors, laissez les citoyens choisir des gens valables, compétents, dévoués et engagés pour sauver l'honneur », a annoncé Shamda Tomné