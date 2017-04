Maroc: Rien n'est encore joué entre le FUS et le MAS

Il convient de signaler en dernier lieu que pratiquement l'ensemble des rencontres de cet ultime tour avant la phase de poules se sont achevées en faveur des clubs qui se produisaient à domicile sur des scores étriqués. Exception faite pour les deux formations tunisiennes du CS Sfaxien et du Club Africain, tombeurs respectivement en déplacement de RC Kadiogo du Burkina Faso et d'AS Port-Louis de Maurice sur la marque identique de 2 à 1.

Rien n'est encore joué pour l'explication FUS-MAS et le retour programmé en fin de semaine s'annonce des plus délicats pour les deux protagonistes. Lors de ce premier acte qui a drainé un nombre important de spectateurs, le Fath est parvenu à tenir le match du bon bout, ouvrant la marque dès la 20ème minute de jeu par l'entremise du revenant Mohamed Fouzir sur penalty.

La confrontation cent pour cent marocaine entre le FUS et le MAS, comptant pour le match aller des huitièmes de finale bis de la Coupe de la CAF et disputée dimanche au Complexe Moulay El Hassan à Rabat, a tourné à l'avantage des locaux sur la marque de 2 à 1. Tandis que le troisième représentant du football national en cette C2 continentale, l'IRT, a été défait par 2 à 0, au stade 28 Septembre à Conakry, par la formation guinéenne du Horoya AC.

