Madagascar: Santé publique - Pénurie de calcium injectable

Cette pénurie de calcium injectable complique le traitement des malades, notamment en cette période où les besoins augmentent, à cause d'une épidémie de grippe qui rend certaines personnes très faibles. Selon un médecin, c'est le moyen le plus efficace pour rétablir le malade assez rapidement.

Un médicament vital perdu de vue. Très peu de pharmacies de la capitale disposent encore du gluconate de calcium dans leur stock, en cette fin de semaine. « Il ne nous reste plus que six ampoules, en ce moment. Après cela, notre stock sera épuisé », informe un pharmacien. Cela fait près d'un mois que les grossistes pharmaceutiques n'en ont pas été ravitaillés. « Nos fournisseurs n'en disposent pas », relate une source auprès d'un grossiste ayant requis son anonymat.

