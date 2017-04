Congo-Brazzaville: CRF - Les retraités réclament quatre mois de pensions impayées

L'Union pour la défense des intérêts des retraités de la Caisse de retraite des fonctionnaires (Udir/CRF) a déploré, le 10 avril à Brazzaville, dans un communiqué de presse rendu public, le retard de quatre mois de pensions impayées.

Par voie de courrier, l'organisation syndicale a rappellé avoir écrit officiellement et sans suite favorable à la direction de la CRF, au ministère du travail, au cabinet de la primature ainsi qu'au cabinet du chef de l'Etat. Et, l'Udir/CRF qualifie cette attitude des autorités congolaises à leurs égards de « maltraitance et d'indifférence cynique ».

Elle a informé par ailleurs l'opinion nationale, internationale et l'ensemble des retraités fonctionnaires civils, militaires et assimilés émargeant à la Caisse de retraite des fonctionnaires (CRF) que : « les propositions de mesures formulées par l'Udir et les promesses faites par les représentants des mentionnées sont demeurées sans effet ».

L'organisation syndicale met également en cause les arguments relatifs à la conjoncture évoquée par certaines autorités et l'inexistence des mesures concrètes d'austérité mises en place par le gouvernement.

Cependant, l'Udir/CRF rappelle aux retraités que le prix du baril de pétrole est remonté à plus de 50 dollars, et que la baisse des effectifs des fonctionnaires à l'issue du contrôle physique permet implicitement de dégager des économies substantielles sur la masse salariale.

« Le budget du personnel fixé à 451 milliards de FCFA, soit 37,58 milliards par mois contre une masse salariale réelle estimée à 16,60 milliards environ par mois en estimant le salaire mensuel moyen à 250.000 par agent » rapporte ce communiqué de presse.

Ces pensionnaires boudent aussi du renversement à la Fonction publique de prêt de six cent agents décisionnaires recrutés par la CRF et rémunérés sur les fonds destinés au paiement des pensions des fonctionnaires retraités pour une masse salariale mensuelle de quatre cent millions de francs CFA.

Les retraités ont salué la nomination d'un nouveau directeur général à la CRF et se disent informés du projet de création d'une nouvelle caisse en remplacement de l'ancienne. Enfin, l'Udir/CRF sollicite que la mise en place de cette caisse soit précédée d'un audit.