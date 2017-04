Fort du succès enregistré lors de la 2e édition du Forum de l'orientation universitaire et professionnelle (Foup), organisée du 6 au 8 avril à son siège à Brazzaville, la Fondation perspective d'avenir (FPA) a annoncé la tenue d'une 3e édition l'année prochaine

Placée sur le thème : « Se former avec une perspective d'emploi », la 2e édition du Foup a tenu toutes ses promesses. En effet, cette rencontre a permis à 23 opérateurs de formation de proposer leurs offres (filières, matières d'études) et les différents métiers relatifs à leurs domaines d'intervention.

On y note aussi la présence des universités et centres ou des instituts de formation dont sept viennent du Maroc, six de la Tunisie, un du Sénégal et trois du Congo, qui ont tous mis l'accent sur les perspectives d'emplois à l'issue des formations suivies.

De même, une dizaine d'entreprises ont présenté leurs métiers, leurs besoins en ressources humaines, les profils de stagiaires et d'employés qu'elles recherchent.

Les domaines concernés étant les banques et la finance, les énergies renouvelables, l'assainissement, les métiers portuaires, du transport et de la logistique, de l'hôtellerie et bien d'autres.

L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique a, de son côté, fait une présentation sur les études aux USA, axées sur trois programmes de formation mises à la disposition des étudiants étrangers. Pour le cas du Congo, le ministère de l'Enseignement supérieur a parlé des études dans les secteurs privé et public dans le pays.

Près de 6000 visiteurs enregistrés

Une trentaine de stands animés par les représentants des universités, écoles étrangères et nationales, ainsi que par quelques entreprises locales ont fait l'objet d'une visite massive des autorités ministérielles, des parents, des élèves, des étudiants et autres personnes intéressées. Au total, 5 920 visiteurs ont été enregistrés.

Ils ont dit...

Étudiant en 3e année de Licence professionnelle à l'Ecole supérieure des sciences économiques et de management (ESSEM) de Casablanca, au Maroc, Joyce Sambou, a apprécié l'initiative de la FPA qui leur a permis d'enregistrer entre 200 et 300 fiches de contacts.

Selon lui, le Foup est un évènement qui incite les élèves et étudiants à mieux s'orienter et à mieux choisir leurs filières. « Notre école a répondu présent à l'invitation de la Fondation perspectives d'avenir.

Ce forum est une opportunité pour notre école parce que nous attirons pas mal d'élèves, nos cibles principales sont des bacheliers.

Ce forum a permis aux jeunes de découvrir certains horizons à travers ces écoles présentes ici. Surtout le premier jour, lorsque nous avons commencé, nous avons senti la motivation des jeunes congolais en quête de formation », a-t-il témoigné.

Représentant l'Institut des hautes études (IHE) de la Tunisie, qui regroupe six universités spécialisées dans le management des affaires et dans l'ingénierie, Zidi Zied a rappelé que la FPA était leur partenaire. Car elle a déjà placé des étudiants dans ce groupe.

En effet, le chargé de la communication de IHE group s'est félicité de l'initiative du Président de cette fondation, Denis Christel Sassou N'Guesso, s'inscrivant dans le cadre de la formation des jeunes.

« Nous sommes en Afrique, nous sommes tous des pays africains, la FPA œuvre pour le développement de la coopération sud-sud, nous avons rencontré plusieurs élèves et étudiants qui sont intéressés par les différents filières que nous enseignons dans notre groupe.

Nous sommes satisfaits de notre participation au FOUP, mais nous espérons que nous serons présents lors des prochaines éditions », a souhaité Zidi Zied.

S'exprimant au nom du directeur exécutif et du président de la FPA, Guy-Patrick Massoloka a traduit sa gratitude à l'endroit des établissements de formation et des entreprises ayant participé à cette 2e édition.

« Nous leur savons aussi gré pour avoir, dans la mesure du temps imparti, aidé les élèves, les étudiants et les parents désireux de se faire une idée plus claire des prochaines étapes de leurs itinéraires d'études et/ou professionnels ou de ceux de leurs enfants », a indiqué le chef du Département communication et partenariat de la FPA.

Présidant la cérémonie de clôture, le directeur du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur, Ignace Taliane Tchibamba, s'est félicité de l'implication de la FPA aux côtés du gouvernement dans le cadre du développement de l'éducation et l'avenir des jeunes. Il a enfin souhaité que cette coopération puisse se poursuivre.