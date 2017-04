Rwanda: Génocide rwandais - Une messe d'actions de grâces dite à Kintelé en mémoire des disparus des années 90

Les jeunes ont, quant à eux, félicité les autorités congolaises pour leur hospitalité qui a permis aux Rwandais en âge de scolarité de bénéficier d'une bonne éducation. « Je suis arrivée au Congo très jeune, ils m'ont permis d'être scolarisée. Nous demandons à l'Etat congolais et à la communauté internationale de bien revoir le problème des réfugiés rwandais, il ne suffit pas seulement de les envoyer au Rwanda, il faudrait dorénavant traiter un certain nombre de questions liées à la fuite de ces derniers », a demandé Lyliane Abizera, étudiante en 1e année de thèse à la faculté des sciences et techniques de l'université Marien-Ngouabi.

