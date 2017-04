Des populations vivant à Moukoundzi-Ngouaka et Soukissa respectivement dans le 1er et le 5e arrondissement de Brazzaville et celles de MBoukou et Tsagambi (3e et 4e arrondissement) à Pointe-Noire auront dans les prochains jours la facilité d'accéder à l'eau et l'électricité.

Le ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jeans Jacques Bouya, a lancé le 10 avril à Brazzaville, le projet de développement urbain et de restructuration des quartiers précaires des villes de Brazzaville et Pointe-Noire.

En vue de sa mise en œuvre, la Banque mondiale (BM) apportera 80 millions de dollars et le gouvernement congolais 40 millions de dollars soit, plus de 600 milliards FCFA.

D'une durée de mise en œuvre de cinq ans, ce projet va également renforcer les capacités de gestion municipale des autorités nationales et locales et, permettra au Congo de disposer d'un schéma d'aménagement du territoire.

« Aucun pays au monde ne s'est développé sans s'urbaniser. Ce processus de restructuration au terme duquel une cible de 65.000 habitants sera atteinte, dans un environnement de 420 hectares dédiés, ne sera pas évidemment sans aménité sur la santé des populations », a déclaré le ministre de l'Aménagement du territoire et des grands travaux, Jean Jacques Bouya, au lancement du projet.

« En ces temps de précarité économique, et si l'on considère que 70% de sa population est urbaine, il est possible que le Congo utilise l'urbanisation pour relancer sa croissance économique et créer des emplois pour les plus jeunes », a relevé ce dernier.

Pour la ministre du Plan et de l'Intégration régionale, Ingrid Olga Ebouka-Babakas, ce projet vient compléter les actions entreprises dans le cadre du Projet eau, électricité et développement urbain (Peedu), ayant pour objectif de faciliter l'accès des habitants aux services et infrastructures de base.

Elle a, par la même occasion, rassuré la BM de l'attention particulière avec laquelle son département assurant la présidence du comité de pilotage dudit projet, veillera au respect de l'accord de financement.

Le représentant résident de la BM au Congo, Djibrilla Issa, a, quant à lui, souligné qu'il est essentiel pour les décideurs d'investir dans la planification urbaine pour que les villes soient inclusives. En investissant dans les villes de Brazzaville, Pointe-Noire et Dolisie, le Congo peut toucher plus de 60% de sa population.

Notons que le Congo est l'un des pays les plus urbanisés de l'Afrique subsaharienne avec un taux d'urbanisation de 43%. Ce fort taux pose des problèmes de spéculation foncière, d'explosion d'habitations précaires et d'accès aux services sociaux de base.

Les maires des deux villes concernées ont pris part à la cérémonie de lancement de ce projet qui s'inscrit dans le cadre de la campagne sur le développement urbain que mènent le gouvernement congolais et la BM, depuis le 4 avril dernier.