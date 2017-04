Lancées le 20 février dernier, les inscriptions pour la 1ere édition de la convention internationale d'affaires dénommée «Lisanga» organisée par la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de Pointe-Noire se poursuivent jusqu'au 31 mai prochain. L'évènement destiné aux entreprises d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs qui s'intéressent au continent africain se déroulera du 12 au 14 juin dans la capitale économique congolaise.

Les inscriptions en vue d'y participer se font uniquement en ligne sur le site www.lisanga.net où les intéressés peuvent aussi trouver toutes les informations nécessaires (conditions d'inscription, fiche de rendez-vous, demande de participation... ).

Lesdites inscriptions sont ouvertes à toute entreprise, petite ou grande répondant aux critères. Cela, sans considération de secteur d'activités.

«Tout se fait en ligne», a précisé Sylvestre Didier Mavouenzela, président de la CCIAM, indiquant : «Même les rendez-vous se prennent en ligne par les entreprises elles-mêmes en tenant compte des profils des autres inscrits.

Cela se fait à partir d'une fiche que l'entreprise intéressée doit remplir tout en indiquant ses attentes». Plusieurs inscriptions ont déjà été enregistrées. Il s'agit des entreprises de différents pays notamment : Congo, RDC, Niger, Tunisie, France...

Initiée par la Chambre de commerce de Pointe-Noire, la convention Lisanga est organisée en partenariat avec des Chambres de commerce et d'industrie et les organisations patronales soucieuses de proposer des solutions adaptées au développement des entreprises de leurs pays et territoires.

L'activité a pour objectif de permettre aux dirigeants et responsables d'entreprises d'Afrique, d'Europe et d'ailleurs de se rencontrer, d'échanger sur leurs besoins, leurs compétences, leurs produits afin d'envisager des collaborations, partenariats, affaires mais surtout de tisser des liens entre eux.

La Chambre de commerce de Pointe-Noire entend offrir à travers Lisanga, un environnement et des conditions de travail optimisés pour encourager et faciliter la rencontre et les échanges entre les participants.

La convention Lisanga est aussi une manière pour la CCIAM de capitaliser l'expérience acquise au niveau du Forum international Green business (FIGB), grande activité sur l'économie verte qu'elle organisait chaque année. Les deux évènements sont des activités qui vont alterner tous les deux ans.