Le nombre des fonctionnaires recensés actuellement est de 66.422, contre 80.000 qui émargent à la solde estimée à 52 milliards. La commission interministérielle chargée du traitement des résultats du recensement des agents civils de l'Etat a décidé de suspendre, dès ce mois d'avril, les salaires, indemnités et primes jugés frauduleux.

Sous la coprésidence du ministre de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, Aimé Ange Wilfrid Bininga, et du ministre des Finances, du budget et du portefeuille public, Calixte Nganongo, la commission technique chargée du traitement des résultats du recensement s'est réunie le 8 avril dernier, à Brazzaville, pour prendre des mesures par rapport aux premiers résultats disponibles.

L'Etat va procéder à la fin de ce mois « au retrait du fichier de la solde des agents décédés, ceux qui ont fait valoir leurs droits à la retraite et d'autres qui perçoivent des indemnités et des primes auxquelles ils n'ont pas droit.

Pour ce dernier cas de figure, la commission envisage le remboursement du trop-perçu », a ainsi décidé la commission à l'issue des travaux.

Cette opération d'assainissement du fichier de la Fonction publique et de la solde pourrait réduire, selon un cadre du ministère des Finances, la masse salariale du Congo en dessous de 45 milliards.

Ces mesures concernent plus de 1.019 agents de l'Etat qui perçoivent indûment les primes et indemnités allouées à leurs anciennes fonctions. Plusieurs cas de doubles salaires ont été découverts dans les établissements sanitaires dont le CHU, et les grandes entreprises comme la SNPC, la SNE et la SNDE.

Parmi les 1500 agents de l'Etat en instance d'affectation, ayant abandonné leurs postes depuis plus de dix mois, continuent de percevoir illégalement leurs salaires.

Le ministère de la Fonction publique et celui des Finances sont principalement cités. D'autres agents sont surpayés, par rapport à leurs grades réels, notamment dans la Force publique.

S'agissant des autres questions examinées, par exemple, la prime de transport allouée aux agents de l'Etat, la Commission a recommandé une réécriture du texte règlementaire y relatif. Le fichier des allocations familiales est jugée non fiable à cause de la falsification des actes d'état civil.

Les travaux de la Commission se poursuivent. Pour les fonctionnaires non recensés jusqu'alors, la commission a annoncé qu'elle va geler leurs salaires à partir du mois de mai 2017.