Après, le groupe Kongo Salsa est monté sur scène. Ce groupe qui existe depuis 1998, dissident du groupe S.O.S Salsa est composé d'anciens étudiants congolais à Cuba. Davy Americano leader du groupe et ses coéquipiers ont exécuté deux chansons, Chikito suivi de l'interprétation de la chanson Africa des Bantous de la capitale. Les spectateurs ont applaudi la souplesse et la dextérité des Salseros de S.O.S Salsa.

C'est dans une salle de l'Institut français du Congo (IFC) remplie de bout en bout par un public métissé et de tous âges composé d'Africains, d'Européens et d'Asiatiques que l'artiste musicien Casimir Zoba Zao, a donné un merveilleux concert dans le cadre de la célébration de ses 35 ans de carrière musicale, le 08 avril 2017.

