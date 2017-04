Ceux-ci ont été informés de ces conclusions à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire tenue le dimanche 9 avril. Le point fort de cette assemblée générale était la restitution des travaux de la quatrième session extraordinaire du Parti congolais du travail (PCT) tenue du 30 mars au 1er avril à Brazzaville.

Dans son mot de circonstance, conformément à la rencontre de Brazzaville, Victor Foudi, président de la fédération PCT Pointe-Noire, a expliqué que le renforcement de la discipline et la cohésion au sein du parti est gage de réussite de toute organisation.

Ces deux valeurs sont généralement menacées par le manque d'esprit militant, les choix irrationnels, les conflits interpersonnels, le repli identitaire et la mauvaise gestion de la situation sociale des cadres.

« Pour encadrer efficacement cette discipline et maintenir constamment la cohésion, le comité central a recommandé au bureau politique qu'une procédure d'urgence conforme aux dispositions statutaires et réglementaires soit engagée dans le traitement des cas d'indisciplines », a-t-il indiqué.

Ainsi en plus de la connaissance du communiqué final des travaux de Brazzaville, les membres du PCT Pointe-Noire ont aussi suivi avec attention les explications d'un document de leur parti intitulé, "Analyse pour une participation victorieuse du PCT aux élections de 2017".

Exploitant ce document, Jean Théophile Ilobakima, secrétaire fédéral à l'organisation et aux ressources humaines a rappelé que conformément à la tenue dans les prochaines semaines des élections législative, sénatoriales et locales, le PCT à l'obligation de mobiliser tous ses militants et tous ceux qui soutiennent le président Denis Sassou N'Guesso.

« Quelques causes des faiblesses des membres du PCT lors des précédentes élections de 2011 à 2016 sont énumérées à la page 6 de ce document à savoir l'indiscipline de certains cadres, le manque de cohésion, le déficit de complicité entre le parti et certains de ses cadres élevés dans les administrations et institutions publiques, l'investiture tardive des candidats, la mise à disposition tardive de l'appui du parti aux candidats investis, la mauvaise gestion des fonds de campagne par certains responsables, la mauvaise gestion de la situation sociale des cadres du parti, le démembrement des structures intermédiaires et de base du parti, certaines contres performances de l'action gouvernementale, les effets subversifs des influences extérieures de l'occident, la terreur exercée par l'opposition dans certaines localités », a-t-il signifié.

Notons que ces assises ont été rehaussées de la présence du membre du bureau politique du PCT, Anatole Collinet Makosso.