Madagascar: Sport automobile - Nouveau matériel de chronométrage pour la saison 2017

La Fédération internationale de l'automobile vient d'offrir un nouveau matériel de chronométrage à titre de « grants », qui sera utilisé pour les compétitions à partir de cette saison. Une formation pour les officiels, afin d'en maîtriser l'utilisation, s'est tenue ce weekend.

« D'un côté, on a un système de géolocalisation par satellite, pour suivre en temps réel chaque voiture. De l'autre, on a un matériel comprenant trois machines connectées, installées au départ, au vol et au point stop. On ne parle plus de faisceau cellulaire mais de micro-onde, qui capte chaque passage des voitures. Les chronos seront affichés immédiatement à l'arrivée », explique-t-on auprès de la Fédération du Sport automobile de Madagascar.

La FIA a dépêché un expert dans la Grande île, dénommé Steve Harding et issu du Motorsport South Africa, ce weekend. Celui-ci a dispensé un stage pour les officiels, pour que ces derniers apprennent les bases de l'utilisation de ce système de chronométrage.

Le weekend a débuté par une formation théorique à l'hôtel Le Louvre Antaninarenina, samedi. Par la suite, ils sont descendus sur terrain, dimanche sur le site du SRK Imerintsiatosika.

Ce fut l'occasion de tester chaque officiel et d'utiliser le matériel, en conditions réelles. Parmi les situations observées, celles d'un départ normal et d'un faux départ.

Entre autres, la machine installée au CHD a réagi immédiatement par rapport au départ anticipé, en signalant instantanément aux officiels placés au CHV et CHD que telle voiture a triché le départ. « On tient à remercier la FIA pour tout ce qu'elle fait. Ce matériel permettra d'avoir des chronos plus précis, ce qui est vital pour la compétition automobile », s'est, pour sa part, exclamé un des officiels présents à Imerintsiatosika.