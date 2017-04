Madagascar: Commerce extérieur - La Chine premier fournisseur

Au cours des cinq dernières années, on peut noter une ascension fulgurante des produits « Made in China » sur le marché malgache. Les importations passent de 870,4 milliards ariary en 2011 à 1 633,4 milliards ariary en 2015. L'année dernière, elles sont de l'ordre de 2085 milliards ariary. Ce qui place la Chine pour la première fois comme premier fournisseur de la Grande île, détrônant ainsi l'Europe.

Les produits chinois sont partout à Madagascar. Au cours des deux premiers mois de cette année, les produits « Made in China » se classent en tête des importations de la Grande île, confortant la première place de la Chine comme fournisseur de Madagascar. D'après les chiffres publiés par la direction générale des douanes, les valeurs des marchandises importées depuis l'Empire du milieu sont de 340,2 milliards pour les mois de janvier et février.

