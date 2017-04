Ile Maurice: Conférence - La numérisation du secteur bancaire «trop lente» selon un expert indien

Le secteur bancaire local a du chemin à faire avant de réussir sa transition d'un modèle traditionnel vers un écosystème numérique. Ce qui est bien dommage, puisque la numérisation présente de nombreux avantages opérationnels, dont le paie- ment électronique qui contribue à réduire les coûts, à accentuer le niveau de transparence dans les opérations ou encore à réduire les risques de vol. C'est l'avis exprimé par Harsh Bisht, Partner, Management Consulting, Business Performance Services, Strategy & Operations de KPMG Inde.

L'expert était à Maurice la semaine dernière dans le cadre d'une conférence consacrée à l'importance pour des banques d'accentuer l'usage du numérique dans leurs opérations. Invité à évaluer le niveau de pénétration du numérique dans le secteur bancaire à Maurice sur une échelle oscillant entre 1 et 10, l'expert indien indique que Maurice se situe... en dessous de la barre des 5 points. Soit bien en deçà de ce que l'on attendrait d'un pays qui ambitionne de faire partie de la liste de pays à hauts revenus.

Harsh Bisht n'exagère pas. Les données recueillies par le cabinet KPMG auprès de l'Information & Communication Technologies Authority donnent à penser que le degré de pénétration du numérique dans les opérations bancaires à Maurice reste marginal. «Des 23 banques de Maurice, 18 assurent des facilités pour effectuer des opérations via l'Internet, explique Aneessa Mungroo, Associate Director, Advisory, de KPMG Maurice. Seules cinq des 23 banques offrent des facilités pour des opérations par le biais d'un téléphone mobile. Seules trois banques ont un payment scheme.»

«C'est la banque qui doit aller au client 24h/24.»

Cette même étude révèle qu'il y a là un potentiel «qui ne demande qu'à être exploité». Les points mis en avant sont, entre autres, que :

82 % de la population mauricienne dispose d'un compte auprès d'une institution financière.

78 % ont accès à l'Internet 51 % de la population dispose des services d'Internet sur leurs téléphones mobiles.

Huns Biltoo, Partner, Head of Advisory de KPMG Maurice, estime que toutes les facilités existantes ne sont pas exploitées au mieux. Et si pour Harsh Bisht la transition du secteur bancaire vers le numérique à travers le monde est un phénomène irréversible, il ne désespère pas de voir Maurice prendre le train. «Le plus grand défi à gérer en vue d'une transition vers le numérique consiste à changer l'état d'esprit du management trop ancré dans le modèle traditionnel des opérations bancaires. Et pourtant, lorsqu'on parle de numérisation, on parle de gains immédiats considérables en termes de réduction des coûts d'opérations, de possibilité d'accélérer la vitesse d'exécution des opérations, d'opportunités de revoir les risques associés au modèle traditionnel, voire de disposer dans l'immédiat de données importantes pour la prise de décision.»

Pour l'expert indien, le positionnement actuel de Maurice devrait être considéré comme une occasion de s'améliorer. «Maurice est à la croisée des chemins et un renforcement de son intérêt pour un secteur bancaire entièrement numérisé peut changer la règle du jeu. C'est possible si vous changez de mode de fonctionnement. Au lieu d'attendre que la clientèle vienne vers les banques à travers les succursales et les agences, c'est la banque qui doit aller jusque dans la poche du client 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 à peu - ou pas - de frais additionnels. Cette opportunité est à la portée de chaque banque.» Qu'à cela ne tienne, la numérisation des opérations bancaires constitue une préoccupation majeure du secteur. En témoigne le choix de cette thématique pour la conférence.