Madagascar: Un pied de nez à la justice malgache

Elle se trouve maintenant à l'île Maurice où elle est pour l'instant à l'abri de toute poursuite. Les agents du Bianco n'ont rien pu faire. La directrice de l'HJRA s'est dédouanée en disant que des documents officiels ont été présentés. Les citoyens se sentent une fois de plus floués devant autant de cynisme de la part des puissants qui nous gouvernent. Ils avaient pu croire que la justice allait pour une fois être rendue et s'attaquer à ceux qui étaient coupables de malversations et qui n'avaient jamais été inquiétés. L'indignation qui a gagné l'opinion publique ne peut cependant pas rester vaine, car des procédures vont être suivies pour que cette affaire ne soit pas enterrée.

L'opinion publique avait suivi avec attention cette affaire diligentée par le Bianco et avait applaudi la décision prise par la chaîne pénale de placer sous mandat de dépôt Claudine Razaimamonjy. Son hospitalisation avait déjà commencé à faire tiquer tous ceux qui avaient gardé une attitude prudente, se demandant si on ne lui préparait pas une sorte de cinéma. Effectivement, ce qu'on subodorait s'est produit : la dame a été en quelque sorte exfiltrée de l'Effectivement, ce qu'on subodorait s'est produit : la dame a été en quelque sorte exfiltrée de l'hôpital selon un scénario bien préparé.

On s'y attendait plus ou moins. Mais le départ de Claudine Razaimamonjy, hier de très bonne heure, a quand même heurté toutes les personnes respectueuses de la légalité. C'est un véritable pied de nez à la justice que les complices de cette véritable évasion ont fait.

